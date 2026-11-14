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ПАОК отбеляза вековния си юбилей с обрат срещу Партизан, Десподов се завърна с асистенция

  • 14 ное 2026 | 19:13
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ПАОК отбеляза вековния си юбилей с обрат срещу Партизан, Десподов се завърна с асистенция

ПАОК победи с 3:1 Партизан в приятелски мач в Солун, с който гръцкият клуб отбеляза стогодишнината от своето основаване. Двубоят имаше особена стойност и за капитана на България Кирил Десподов, който се завърна в игра след близо осеммесечно отсъствие. Крилото влезе в игра в 71-вата минута, като феновете на “Тумба” го посрещнаха с аплодисменти. Той се отличи и с асистенция, след като седем минути по-късно Мади Камара засече негово центриране от корнер. Малко след това българинът можеше да добави и второ голово подаване на сметката си, след като отново намери Камара, чийто удар обаче срещна гредата.

Сърбите иначе поведоха още в 6-ата минута, когато Сек отправи удар, пращайки топката в ъгъла на вратата за 0:1. Отговорът на ПАОК бе незабавен – в 15-ата минута Кени се разписа от близко разстояние и изравни. Шортайър организира атаката, подавайки на съотборника си, за когото не бе трудно да прати топката в мрежата. В 33-тата минута домакините бяха близо до пълен обрат, но Милошевич реагира отлично и с мъка отрази удар на Камара.

ПАОК започна силно второто полувреме и много бързо стигна до пълен обрат. В 47-ата минута Сантамария засече с глава след центриране от фал на Кени. След това дойде и споменатия гол на Камара.

Преди началото на двубоя феновете на двата отбора, които поддържат много близки отношения, направиха общо шествие по улиците на Солун, а след това организираха и страхотно пирошоу на стадиона.

Снимка: Sportal.gr

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