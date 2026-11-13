Десподов се разминава с трансфер в ЦСКА

Нападателят на ПАОК Кирил Десподов почти сигурно няма да подсили ЦСКА през зимния или летния трансферен прозорец. Причината е, че тимът от Солун му е предложил нов двегодишен контракт и капитанът на българския национален отбор е приел офертата.

Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Договорът на Десподов с ПАОК изтичаше през лятото на 2027 г. Крилото не игра за своя отбор в продължение на няколко месеца заради контузия и именно това доведе до слухове, че той може да се озове като свободен агент на “Армията”.

Явно гърците са на друго мнение и са преценили, че Десподов има още какво да даде на ПАОК. До този момент той е изиграл 121 мача с фланелката на солунчани, в които е реализирал 26 попадения и е направил 26 асистенции.

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