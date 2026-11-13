Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК

Десподов се разминава с трансфер в ЦСКА

  • 13 ное 2026 | 16:20
  • 7267
  • 13

Нападателят на ПАОК Кирил Десподов почти сигурно няма да подсили ЦСКА през зимния или летния трансферен прозорец. Причината е, че тимът от Солун му е предложил нов двегодишен контракт и капитанът на българския национален отбор е приел офертата.

Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК
Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Договорът на Десподов с ПАОК изтичаше през лятото на 2027 г. Крилото не игра за своя отбор в продължение на няколко месеца заради контузия и именно това доведе до слухове, че той може да се озове като свободен агент на “Армията”.

Явно гърците са на друго мнение и са преценили, че Десподов има още какво да даде на ПАОК. До този момент той е изиграл 121 мача с фланелката на солунчани, в които е реализирал 26 попадения и е направил 26 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

АЕК се разделя с Мартин Георгиев през зимата?

АЕК се разделя с Мартин Георгиев през зимата?

  • 11 ное 2026 | 10:29
  • 4670
  • 16
Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

  • 9 ное 2026 | 06:54
  • 2535
  • 0
Бенфика сломи отбора на Чернев в последните минути, Порто продължава без грешка

Бенфика сломи отбора на Чернев в последните минути, Порто продължава без грешка

  • 9 ное 2026 | 04:47
  • 2287
  • 0
Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

  • 9 ное 2026 | 04:04
  • 3950
  • 0
Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

  • 9 ное 2026 | 03:25
  • 23360
  • 8
Два червени картона смениха Оренбург в Самара

Два червени картона смениха Оренбург в Самара

  • 9 ное 2026 | 03:06
  • 2166
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 9772
  • 83
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 9773
  • 18
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 24172
  • 89
Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

  • 13 ное 2026 | 17:42
  • 1974
  • 0
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 15525
  • 28
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 2570
  • 1