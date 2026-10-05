Иван Иванов посочи големия проблем на Филип Кръстев като футболист

Бившият национал на България и настоящ треньор на Етър – Иван Иванов, сподели в интервю за Sportal.bg, че Филип Кръстев е един от футболистите, които харесва, но в същото време за които съжалява, че не е развил напълно своя потенциал заради грешки в развитието му като юноша.

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"Аз харесвам Филип Кръстев, но знаете ли кой е най-големият му проблем? За мен е топ ниво, но не е научен кога да взима правилните решения. Това е първото нещо, което трябва да научиш футболист с неговата динамика. Да разпознават ситуацията. Той не е научен в Славия да взима правилните решения. Като малък ги е лъгал всички и треньорите са го гледали като човек, който решава мачове. Филип може да бъде много по-добър. Не са го натискали между 12 и 16 години. При нас няма търпение – при нас е сега и на момента. Това не може да се промени при нас".

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