Ландо Норис се размина само с предупреждение заради излитането от пистата

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис получи официално предупреждение от стюардите след разследване на инцидент в късната фаза на Гран При на Бахрейн. Въпреки че бе привикан да дава обяснения, класирането му остава непроменено и срещу него не бяха наложени санкции.

В финалната част от надпреварата Норис заемаше осма позиция, движейки се в колоната зад колата за сигурност, която бе изведена заради спрелия на трасето болид на Алекс Албон. Докато колата за сигурност водеше колоната, Джордж Ръсел отби встрани преди първи завой заради повреда в задвижващата система, което принуди движещите се отпред пилоти внезапно да намалят темпото си.

Heartbreak for George 💔 #F1 #BahrainGP https://t.co/IPOlup7f6I — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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Норис, който в този момент загряваше гумите си и ускоряваше към първия завой, бе изненадан от ситуацията. За да избегне удар с предните болиди, той предприе рязка маневра и премина през чакъла извън пистата. Това доведе до изслушване пред спортните комисари по подозрение в потенциално опасно и непостоянно управление на болида.

Според официалното заключение на комисарите, Норис е застигнал групата пред себе си с прекалено висока скорост. Пилотът е обяснил, че ниското слънце и затруднената видимост са му попречили да забележи навреме необичайно ранното намаляване на скоростта от колите пред него. Осъзнавайки опасността, той е натиснал рязко спирачките и е насочил автомобила вляво към бордюра и зоната с чакъл, за да предотврати удар.

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По време на спасителната маневра Норис за момент се е озовал пред движещия се пред него болид на Оскар Пиастри. Стюардите прецениха, че това не представлява нарушение на забраната за изпреварване при кола за сигурност, тъй като преминаването напред е било единствено резултат от напускането на пистата, а Пиастри веднага си е върнал позицията, докато Норис все още е бил в чакъла.

Въпреки това комисарите подчертаха, че състезателят е бил длъжен да съобрази скоростта и дистанцията си с условията на видимост. Влизането в чакъла доказва, че той не е поддържал безопасна дистанция, което представлява нарушение на правилата за поведение зад кола за сигурност. Тъй като обаче Норис е реагирал светкавично и е предотвратил сериозен сблъсък, стюардите прецениха, че официално предупреждение е напълно достатъчно наказание.

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Разгледано бе и връщането на британския пилот обратно на пистата в близост до Ланс Строл. Видеоповторенията показаха, че включването му на трасето е било плавно и безопасно, без да принуждава Строл да предприема избягващи действия. Стюардите потвърдиха, че Норис вече е бил на пистата пред Строл и не е извършил неправомерно изпреварване в условията на кола за сигурност, поради което по този казус не бяха предприети допълнителни действия.

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Снимки: Gettyimages