Мъжът, който изобличи Сити, е готов да сътрудничи на британските власти срещу осигурена защита

Руи Пинто е готов да съдейства на властите в Обединеното кралство по съдебните дела, свързани с Манчестър Сити, стига да му бъдат гарантирани мерки за сигурност, съобщава вестник „Гардиън“. Португалецът стои в основата на разкритията, които дадоха начало на разследването на Премиър лийг за финансовото управление на английския клуб.

Новината идва в момент, в който в Португалия предстои прекратяването на специалната програма за сигурност, от която разобличителят от „Футбол Лийкс“ се възползва от 2020 г. насам. Защитата му трябва да изтече на 10 октомври, след като преоценка на полицията заключи, че в момента рискът е на ниско ниво. Адвокатите му оспорват решението и заявяват, че все още не са получили отговор на молбата за неговото преразглеждане.

🚨 Rui Pinto is the whistleblower behind the Manchester City investigations. 😳🥶



Another investigation is on going again, this time who do you think is responsible?



Let’s find out from Rui Pinto, the hacker of Man City systems. pic.twitter.com/yhpuudPnbN — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) September 30, 2026

Манчестър Сити бе признат за виновен по 114 нарушения от независима комисия, която установи фиктивни договори с цел изкуствено завишаване на приходите с 900 милиона паунда (около 1,05 милиарда евро) вследствие на разпространяването на хиляди поверителни документи от създателя на „Футбол Лийкс“. Клубът вече потвърди, че ще обжалва това решение.

Според изданието Руи Пинто остава на разположение да влезе в ролята на защитен свидетел в друга страна. Освен спортното дело, британските власти биха могли да разширят обхвата на разследването, точно както вече се случи в Португалия.

Ако прекратяването на статута му на защитен свидетел на национална територия бъде потвърдено, Руи Пинто ще бъде свободен от 10 октомври официално да сътрудничи на чуждестранни институции. Португалецът вече е съдействал периодично на властите във Франция, Германия и Белгия, като Обединеното кралство може да се присъедини към този списък.

Припомняме, че броени дни преди ареста си в Будапеща през януари 2019 г. португалецът преговаряше за включване в програма за защита на свидетели във Франция – стъпка, спряна от португалската държава. По време на престоя му в унгарската столица, преди екстрадицията му в Португалия, френските власти копираха съдържанието на всички електронни устройства в негово притежание. Тази документална база, свързана с „Футбол Лийкс“ и „Луанда Лийкс“, може да бъде споделяна между отделните държави чрез двустранни споразумения за сътрудничество.

Руи Пинто бе оправдан през април тази година по 241 обвинения в рамките на втория си съдебен процес в Португалия. Защитата му оспори премахването на полицейската охрана, определяйки действията на португалската държава като „държавен тероризъм“, като внесе жалба и постави под въпрос критериите за оценка на риска, без да получи отговор.

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