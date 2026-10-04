Тото Волф потвърди причината за отпадането на Ръсел

Шефът на Мерцедес Тото Волф потвърди причината за отпадането на Джордж Ръсел, както и това, че тя не е свързана с колата за сигурност.

„Ръсел получи повреда в задвижващата система, тя не е предизвикана от колата за сигурност, все още не сме определили какъв точно е проблемът - заяви Волф минути след края на Гран При на Бахрейн. - Много съм ядосан, изобщо не съм доволен от представянето на Мерцедес.

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„Първо, нямахме скоростта, на която се надявахме и имаме много работа, за да се върнем начело.

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„След това, самото състезание. Като имаме предвид и битката с Люис, но всичко беше срещу нас. Имахме сериозен аванс, след това една виртуална кола за сигурност, две коли за сигурност, няма как да имаме по-лош късмет.

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„И за да стане още по-зле, повреда в задвижващата система няколко обиколки преди края, това е ужасно за битката му за световната титла и не ни се отрази добре на точките за класирането при конструкторите. Това е едно от най-лошите ми състезания във Формула 1.“

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Снимки: Gettyimages