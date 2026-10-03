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На живо: Основните битки от EFA 2

  • 3 окт 2026 | 20:04
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На живо: Основните битки от EFA 2

Основната бойна карта на второто издание на бойната верига "Elite Fighting Arena" ще се проведе тази вечер от 20:00 часа.

Бойната гала в "Асикс Арена" ще бъде оглавена от битка между звездата на българския кибокс - Мартин Копривленски. Той ще се изправи срещу Иляс Шакир в дебюта си в средна категория. Дебют за EFA ще направи опитният муай тай боец от Турция Едем Динчер. Срещу него ще застане ММА боецът Алекс Христов, който приема битката с една седмица предизвестие. Двамата ще участват в основния подгряващ двубой на вечерта.

На ринга ще се качат още и победителят от първата гала на EFA, Дмитрий Власюк, титулуваните кикбоксьори Диян Димитров, Константин Стойков, Калоян Георгиев, Митко Илиев, Симеон Наковски. Последният ще се бие за световна титла на WKN срещу италианеца Анджело Фиаминго.

Следете развитието на битките тук:

Дария Кирилова победи Мира Кастийо с нокаут, Рунд 1

Диян Димитров победи Ануар Шакър с единодушно съдийско решение

Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България
Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България
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