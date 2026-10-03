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Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 20:53
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Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

Тимур Бриков победи Константин Стойков с единодушно съдийско решение в двубой по правилата на К-1 от бойната гала "Elite Fighting Arena 2".

Тимур започна битката с прав гард, а Стойков с обратен гард. Боецът на "ТИМ" бе по-активен в първия рунд, докато Стойков бе по-прибран в защита и атакуваше с много по-малко удари.

Във втората част възпитаникът на "Дрийм започна по-агресивно втората част. Той търсеше нокаутиращия удар, но Бриков показа добра защита и взе превес във втората половина на тази част.

Стойков държеше центъра на ринга и в третия рунд, но не успя да нанесе тежко попадения, което да нарани украинеца. Тимур Бриков хвърли повече удари и в този рунд. Тази активност му заслужи и съдийското решение с 3:0 гласа в негова полза.

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