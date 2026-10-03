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Власюк излъга Силва в муай тай двубой на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 22:00
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Власюк излъга Силва в муай тай двубой на EFA 2

Дмитрий Власюк надделя с единодушно съдийско решение над Жоао Силва в двубой от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena 2" в София.

Власюк зае центъра на ринга още в първите секунди. Украинецът парираше ударите на съперника си и разчиташе на мигновенни контраатаки. Силва понасяше добре ударите и отговаряше с ритници. Във втората част битката продължи със същото темпо под диктовката на боеца на "Десант". Двамата спортисти показаха класа и в атака и в защита и никой не успя да пласира попадение за нокдаун.

В решаващата трета част Власюк бе по-агресивен. Проактивните му атаки наклониха везните в негова полза и той се поздрави с втора поредна победа на ринга на EFA.

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