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Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

  • 3 окт 2026 | 21:01
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Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

Калоян Георгиев победи Маурис Смит с нокаут в първия рунд в двубой от главната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena 2".

Още с първата си атака възпитаникът на Теодора и Марио Кирилови връхлетя съперника си с боксова комбинация и "летящо" коляно. Нидерландецът падна на земята с несвяст, след като ударът с коляно попадна право в брадичката му. Публиката в "Асикс Арена" стана на крака, аплодира бурно младежа и започна да скандира името му.

Победата бе трета в три професионални двубоя за 17-годишния талант. Припомняме, че и в първото издание на EFA Георгиев нокаутира съперника в първия рунд.

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