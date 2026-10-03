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Иляс Шакир победи Мартин Копривленски в оспорвана битка на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 23:17
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Иляс Шакир победи Мартин Копривленски в оспорвана битка на EFA 2

Иляс Шакир победи Мартин Копривленски с неединодушно съдийско решение Мартин Копривленски в пет-рундов трилър в основната битка на бойната гала "Elite Fighting Arena 2" в София. Дуелът се проведе по правилата на К-1 в категория до 84 килограма. Срещата бе дебют за Копривленски в тази теглова дивизия.

Българинът умело използваше атаките си от обратен гард, като захождаше от външната страна на Шакир, който пък използваше прав гард. Копривленски комбинираше крошета с ъперкъти добре в средна дистанция и притискаше съперника си към въжетата.

За съжаление на по-голямата част от публиката в "Асикс Арена", Копривленски падна в нокдаун след удар с ляво кроше във втората част. Бургазлията показа сърце и веднага се изправи. 23-годишният биткаджия търсеше да върне нокдауна, но пресата му не се увенча с нокдаун.

Възпитаникът на Марио и Теодора Кирилов влезе в подем в четвъртата част и пласира красиви комбинации с ръце и крака, но Шакир отстоя на офанзивата. В решаващия пети рунд феновете окуражиха Копривленски с мощно "Българи, юнаци!". Българската кикбокс звезда показа шампионски манталитет и спечели рунда с по-силни и точни боксови комбинации и офанзивна игра напред, но това явно не бе достатъчно да наклони везните в негова полза след допуснатия нокдаун във втория рунд.

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