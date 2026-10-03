Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Ердем Динчер победи Алекс Христов на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 22:47
  • 650
  • 0
Ердем Динчер победи Алекс Христов на EFA 2

Ердем Динчер победи Алекс Христов с нокаут в първия рунд в основния подгряващ двубой на събитието "Elite Fighting Arena 2". Битката се проведе по правилата на муай тай с ММА ръкавици

Българинът започна смело битката с атаки напред и притисна съперника си, но опитният турчин търпеливо изчака своя момент за атака и с мощен удар с лакът прати Христов на земята.

Припомняме, че това бе първи двубой за възпитаника на Владислав Кънчев по този правилник. ММА боецът прие битката със значително по-опитния Динчер с една седмица предизвестие.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Максим Михайлов на Европейското в Будва

Отличен старт за Максим Михайлов на Европейското в Будва

  • 3 окт 2026 | 21:53
  • 402
  • 0
Митко Илиев се завърна в кикбокса с победа

Митко Илиев се завърна в кикбокса с победа

  • 3 окт 2026 | 21:41
  • 564
  • 0
Казанцев победи Рибников в оспорван двубой на EFA 2

Казанцев победи Рибников в оспорван двубой на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 21:20
  • 652
  • 0
Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

  • 3 окт 2026 | 21:01
  • 1082
  • 0
Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 20:53
  • 438
  • 0
Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

  • 3 окт 2026 | 20:33
  • 535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 88719
  • 899
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 10712
  • 69
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 30279
  • 67
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 8857
  • 8
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 16627
  • 16
Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

  • 3 окт 2026 | 23:25
  • 747
  • 0