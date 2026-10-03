Ердем Динчер победи Алекс Христов на EFA 2

Ердем Динчер победи Алекс Христов с нокаут в първия рунд в основния подгряващ двубой на събитието "Elite Fighting Arena 2". Битката се проведе по правилата на муай тай с ММА ръкавици

Българинът започна смело битката с атаки напред и притисна съперника си, но опитният турчин търпеливо изчака своя момент за атака и с мощен удар с лакът прати Христов на земята.

Припомняме, че това бе първи двубой за възпитаника на Владислав Кънчев по този правилник. ММА боецът прие битката със значително по-опитния Динчер с една седмица предизвестие.

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