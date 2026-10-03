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Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

  • 3 окт 2026 | 20:33
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Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

Диян Димитров победи Ануар Шакър с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena" 2.

Димитров откри битката с много финтове и комбинации от три и повече удара. Боецът от Добрич вкара в обращение своите типични удари с колена още в средата на рунда, но Шакър показваше добра защита. Млaдият спортист на "Десант" използваше ритници на различни височини. Шакър разчиташе предимно на боксови комбинации, но при скъсяване на дистанцията често попадаше в клинч и атаките му бяха неутрализирани.

Световният шампион на WAKO започна по-убедително и втория рунд с мощни леви крошета и контриращи леви прави. В средата на рунда Димитров атакува няколко пъти с хай-кик, но съперникът му се защити добре. Мароканецът показа признаци на умора и Димитров пое инициативата изцяло с отличен бокс.

В ключовия трети рунд носителят на шест световни купи на WAKO бе по-свеж и и по-точен в ударите си, което подпечата победата в съдийските карти в негова полза. Успехът бе втори при професионалистите за възпитаника на Драгомир Йорданов.

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