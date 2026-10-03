Митко Илиев се завърна в кикбокса с победа

Митко Илиев победи Самир Незла с единодушно съдийско решение в двубой от основната карта на бойната гала "Elite Fighting Arena" в София. Битката се проведе по правилата на К-1 в категория до 84 килограма. С този успех ММА боецът се завърна след една година пауза от състезателна дейност.

Дуелът започна с умерено темпо. Двамата бойци действаха плавно и без излишни рискове. Илиев атакува първи с мощни лоу-кикове. Боецът от Стара Загора вдигна обротите. След мощните му крошета протектора за зъби на Незла падна. Това се случи и втори път няколко секунди по-късно след фронт-кик от страна на Илиев.

В началото на втория рунд Илиев отбеляза нокдаун с бързо ляво кроше в брадата на Незла. Боецът на СК "Войвода" се изправи преди края на отброяването и се върна в мача. Илиев се опита да сложи край на битката с още един нокдаун, но Незла оцеля до гонга.

Последната част бе изтощителна и за двамата спортисти. Незла даде всичко то себе си да обърне развоя на събитията, но Илиев показа висока интелигентност на ринга и запази преднината си с добра защита и умна игра в контраатака.

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