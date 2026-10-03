Казанцев победи Рибников в оспорван двубой на EFA 2

Станислав Казанцев победи Александър Рибников с единодушно съдийско решение в двубой по правилата на К-1 в категория до 77 килограма. Битката бе част от основната карта на събитието "Elite Fighting Arena 2".

Рибников разклати съперника си още в началото на рунда, но украинецът показа самообладание и остана на краката си, въпреки тежките крошета, които пое. Казанцев се върна в двубоя с мощен ритник в корема на Рибников и българинът падна в нокдаун. Той се изправи, но вече изоставаше сериозно в съдийските карти.

Носителят на световна и европейска купа започна експлозивно втората част и отново разклати съперника си с крошета. Боецът на "Майкс Джим" обаче показа воля за победа и добра физическа подготовка и завърши по-добре и този рунд с повече точни удари и повече движение и динамика в атака.

Третият и решаващ рунд започна с тежки боксови размени. Казанчев отново получи силни попадения в брадата, но остана на краката си. Рибников търсеше обрат, но боецът от Одеса запази преднината си в този рунд и си заслужи победата с 3:0 съдийски гласа.

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