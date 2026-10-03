Симеон Наковски спечели световната титла нa WKN с нокаут над италианец

Симеон Наковски победи с технически нокаут Анджело Фиаминго и спечели световната титла на "World Kickboxing Nations" в категория супер-перо. Краят на битката дойде в третия рунд след три поредни нокдауна от страна на Наковски. Битката бе част от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena 2" в "Асикс Арена" в София.

Наковски откри по-добре срещата с мощни боксови комбинации, след като притисна Фиаминго към въжетата. Българинът смени стратегията и започна да атакува с лоу-кикове и фронт-кикове. Италианецът разчиташе предимно на конатраатаки, но не успя да пласира значително попадение до края на първия рунд.

Вторият рунд премина с по-умерено темпо, но българинът "открадна" и тази част с няколко блиц атаки напред с прави удари. В тази част и двамата кикбоксьори разчитаха на правите си удари с лява ръка, но в последвалия трети рунд вкараха в обращение и десните крошета и прави удари още с гонга. В края на третия рунд Наковски отбеляза точно дясно кроше в брадичката на италианеца и той падна в нокдаун. Фиаминго се изправи, но при последвалата атака Фиаминго отново бе на пода след ляво кроше. В следвщата атака Наковски отбеляза още един нокдаун и главният рефер сложи край на битката.

Снимка: High Noir Studio

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google