Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Симеон Наковски спечели световната титла нa WKN с нокаут над италианец

  • 3 окт 2026 | 22:31
  • 1599
  • 0
Симеон Наковски спечели световната титла нa WKN с нокаут над италианец

Симеон Наковски победи с технически нокаут Анджело Фиаминго и спечели световната титла на "World Kickboxing Nations" в категория супер-перо. Краят на битката дойде в третия рунд след три поредни нокдауна от страна на Наковски. Битката бе част от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena 2" в "Асикс Арена" в София.

Наковски откри по-добре срещата с мощни боксови комбинации, след като притисна Фиаминго към въжетата. Българинът смени стратегията и започна да атакува с лоу-кикове и фронт-кикове. Италианецът разчиташе предимно на конатраатаки, но не успя да пласира значително попадение до края на първия рунд.

Вторият рунд премина с по-умерено темпо, но българинът "открадна" и тази част с няколко блиц атаки напред с прави удари. В тази част и двамата кикбоксьори разчитаха на правите си удари с лява ръка, но в последвалия трети рунд вкараха в обращение и десните крошета и прави удари още с гонга. В края на третия рунд Наковски отбеляза точно дясно кроше в брадичката на италианеца и той падна в нокдаун. Фиаминго се изправи, но при последвалата атака Фиаминго отново бе на пода след ляво кроше. В следвщата атака Наковски отбеляза още един нокдаун и главният рефер сложи край на битката.

Снимка: High Noir Studio

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Максим Михайлов на Европейското в Будва

Отличен старт за Максим Михайлов на Европейското в Будва

  • 3 окт 2026 | 21:53
  • 400
  • 0
Митко Илиев се завърна в кикбокса с победа

Митко Илиев се завърна в кикбокса с победа

  • 3 окт 2026 | 21:41
  • 560
  • 0
Казанцев победи Рибников в оспорван двубой на EFA 2

Казанцев победи Рибников в оспорван двубой на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 21:20
  • 649
  • 0
Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

Калоян Георгиев вдигна "Асикс Арена" на крака с експресен нокаут

  • 3 окт 2026 | 21:01
  • 1078
  • 0
Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

Тимур Бриков надделя над Константин Стойков на EFA 2

  • 3 окт 2026 | 20:53
  • 438
  • 0
Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

Диян Димитров откри EFA 2 с победа за България

  • 3 окт 2026 | 20:33
  • 534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 88680
  • 899
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 10685
  • 69
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 30248
  • 67
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 8816
  • 8
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 16613
  • 16
Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

  • 3 окт 2026 | 23:25
  • 709
  • 0