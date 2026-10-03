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Диого Морейра след първия си подиум в MotoGP: Днес беше денят

  • 3 окт 2026 | 10:07
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Диого Морейра след първия си подиум в MotoGP: Днес беше денят

Диого Морейра записа своето първо призово класиране в MotoGP, след като се класира втори в спринта на пистата „Мотеги“ в Япония. Бразилеският пилот на LCR Хонда пресече финалната линия на четвъртата позиция, но след наказанията на Хорхе Мартин и Енеа Бастианини се изкачи с две места напред.

След финала Морейра обясни, че след голямата катастрофа в третия завой в първата обиколка, в която пострадаха Алекс Маркес, Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио, той е решил да натисне повече от обикновеното и да види до какво ще доведе това. В същото време бразилският състезател заяви, че се е опитал да съхрани задната си гуми, което му позволи да бъде много бърз в края на дистанцията.

Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра
Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

„Днес беше денят. Видях катастрофата в третия завой и си казах, че днес ще натисна да видим какво ще стане. В края, с всяка следваща обиколка, се чувствах все по-комфортно върху мотора и се опитвах да съхраня задната гума за финала. В последната обиколка видях, че Мартин и Бастианини излязоха от пистата, така че знаех, че ще съм на подиума. Щастлив съм, трябва да се насладим на тези моменти“, коментира новобранецът.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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