Диого Морейра след първия си подиум в MotoGP: Днес беше денят

Диого Морейра записа своето първо призово класиране в MotoGP, след като се класира втори в спринта на пистата „Мотеги“ в Япония. Бразилеският пилот на LCR Хонда пресече финалната линия на четвъртата позиция, но след наказанията на Хорхе Мартин и Енеа Бастианини се изкачи с две места напред.

След финала Морейра обясни, че след голямата катастрофа в третия завой в първата обиколка, в която пострадаха Алекс Маркес, Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио, той е решил да натисне повече от обикновеното и да види до какво ще доведе това. В същото време бразилският състезател заяви, че се е опитал да съхрани задната си гуми, което му позволи да бъде много бърз в края на дистанцията.

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„Днес беше денят. Видях катастрофата в третия завой и си казах, че днес ще натисна да видим какво ще стане. В края, с всяка следваща обиколка, се чувствах все по-комфортно върху мотора и се опитвах да съхраня задната гума за финала. В последната обиколка видях, че Мартин и Бастианини излязоха от пистата, така че знаех, че ще съм на подиума. Щастлив съм, трябва да се насладим на тези моменти“, коментира новобранецът.

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Снимки: Gettyimages