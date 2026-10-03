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България U17 разгроми Малта

  • 3 окт 2026 | 10:25
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България U17 разгроми Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 години постигна убедителна победа с 4:0 над Малта U17 в приятелска среща, играна в Правец. Това бе третата проверка за селекцията на Светослав Петров в рамките на настоящия подготвителен лагер.

Българските национали решиха до голяма степен изхода на мача още през първото полувреме.

Марк Илков откри резултата в 19-ата минута, а Александър Найч се разписа два пъти – в 26-ата и 43-ата минута, за да оформи аванс от 3:0 на почивката.

След паузата България продължи да контролира двубоя.

В 70-ата минута Петър Петров отбеляза четвъртото попадение и оформи крайния резултат 4:0.

Контролата е част от подготовката на България U17 за предстоящите европейски квалификации през ноември.

Преди двубоя с Малта възпитаниците на Светослав Петров изиграха две приятелски срещи срещу Естония в Етрополе, като и двете завършиха при 1:1.

За България U17 предстои втора контрола с Малта на 4 октомври.

България U17: Алек Здравков (к), Антон Даскалов, Николай Дуйлгеров, Витомир Тодоров, Александър Динев, Красимир Янакиев, Николай Неделчев, Александър Сираков, Александър Найч, Максим Палев, Марк Илков.

Селекционер: Светослав Петров.

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