Мартин Кузманов: В Хърватия ценят българския талант

Централният защитник на България U17 Мартин Кузманов разказа за първите си впечатления от Хърватия след преминаването си в Динамо (Загреб). Родният талант осъществи трансфер това лято, след като направи впечатление с изявите си с екипите на "лъвовете" и клубния си тим Септември (София).

"От два месеца съм в хърватския футбол. До миналата година бях част от Септември (София), след което Динамо (Загреб) ме поиска и отидох там. Първото ми впечатление при пристигането беше големият стадион "Максимир". Той веднага се набива на очи, когато отидеш на базата. Темпото на игра е по-високо от това в България, всичко е на професионално ниво", заяви Кузманов пред каналите на БФС.

България U17 започна подготовка преди контролите с Естония и Малта

Бранителят разказа от първо лице и за сериозния интерес на местните клубове към родни таланти: "Не съм сам, има още няколко наши момчета там. Калоян Божков е капитан на Динамо, Стоян (б.а. Лазаров) дойде от Левски в Локомотива (Загреб). Има още две момчета, които се присъединиха от Септември - Александър Сираков е с мен в Динамо, а Антон Даскалов е в Горица".

През следващите седмици България U17 ще изиграе четири контроли - две срещу Естония (25.09 и 28.09), както и още две срещу Малта (02.10 и 04.10).

"Знам много добре какво ще иска от нас селекционерът Светослав Петров. Колективът ни е супер, добре се справяме със сплотяването. Най-близък ми е Александър Сираков", допълни Кузманов.

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