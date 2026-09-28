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Ново равенство за България U17

  • 28 сеп 2026 | 13:33
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Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония и във втората контролна среща между двата тима, играна в Етрополе.

Любопитното е, че двубоят повтори резултата от първата проверка преди три дни, когато България и Естония отново не излъчиха победител - 1:1.

България U17 започна контролите в Етрополе с равенство срещу Естония
България U17 започна контролите в Етрополе с равенство срещу Естония

Лъвчетата“ можеха да поведат в 31-вата минута, когато стигнаха до попадение, но то бе отменено заради засада. Така двата отбора се прибраха на почивката при 0:0.

Само четири минути след подновяването на играта Естония поведе. В 49-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа и не пропуснаха възможността - 0:1.България успя да отговори в 69-ата минута. Антон Даскaлов отправи хубав удар от дистанция и възстанови равенството - 1:1.

До края на срещата българският тим не успя да създаде достатъчно чисти положения, за да стигне до второ попадение и победата.

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