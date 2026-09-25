България U17 започна контролите в Етрополе с равенство срещу Естония

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 срещу Естония в първата от четирите приятелски срещи по време на подготвителния лагер в Етрополе. Двубоите са част от подготовката на селекцията на Светослав Петров за предстоящите европейски квалификации през ноември.



Българските национали започнаха активно и наложиха висока преса още в началните минути. Александър Сираков и Васил Киров имаха добри възможности да открият резултата, но до почивката двата отбора не успяха да отбележат.



По-добрата игра на България даде резултат в 48-ата минута. След центриране от ъглов удар на Васил Киров защитникът на Естония Роман Степанов изпрати топката в собствената си врата за 1:0. Гостите обаче възстановиха равенството в 56-ата минута, когато Роман Лукин се разписа след разбъркване в наказателното поле, отново след изпълнение на корнер.



До края на срещата българският тим продължи да търси победата и засили натиска си в заключителните минути, но резултатът остана непроменен.



Следващата контрола между България и Естония е на 28 септември от 11:00 часа, отново в Етрополе. След нея за националите предстоят още две проверки срещу Малта – на 2 и 4 октомври от 16:00 часа.



Снимка: bfunion.bg

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