Интересни факти за Якоб Ингебригтсен

Малко са атлетите в съвременния спорт, които оказват толкова силно влияние върху леката атлетика, колкото Якоб Ингебригтсен. Независимо дали чупи поредния световен рекорд или открито провокира съперниците си на пистата, норвежецът безспорно е една от най-ярките фигури в бяганията на средни и дълги разстояния.

Ето десет любопитни факта за норвежката суперзвезда, които разкриват повече за неговия път и живот извън спорта:

1. Звезда в YouTube

Ингебригтсен поддържа собствен канал в платформата YouTube, в който редовно споделя ексклузивни кадри от тренировъчния си процес, новини около възстановяването от контузии и моменти от личния си живот. Каналът му се радва на над 116 хиляди абонати, а видеоклиповете му имат общо близо 5,5 милиона гледания.

2. Първата миля под 4 минути

През 2017 година норвежецът успява да слезе под границата от четири минути на класическата дистанция от една миля, записвайки време от 3:58.07 минути. По това време той е едва на 16 години и това е първото му официално състезание на тази дистанция. Тогава той става най-младият бегач с подобно постижение — рекорд, който миналата година бе подобрен от 15-годишния новозеландец Сам Рут.

3. Триумф при младежите

Европейското първенство за юноши и девойки под 20 години в Гросето през 2017 година събира бъдещи световни величия, сред които Лике Клавер и Арманд Дуплантис. Ингебригтсен напуска надпреварата със златните отличия на 5000 метра и 3000 метра стийпълчейз, като само падане на финала на 1500 метра го лишава от трета сигурна титла.

4. Дебют на световната сцена само на 16

Едва няколко седмици след успеха в Гросето, все още 16-годишен, Якоб прави своя дебют на световно първенство за мъже. В Лондон той стартира в дисциплината 3000 метра с препятствия и завършва осми в серията си, спечелена от бъдещия шампион Консеслус Кипруто.

5. Първи вкус на европейска слава при мъжете

След успехите при юношите, норвежкият феномен дебютира на европейски шампионат за мъже на 8 август в Берлин в сериите на 1500 метра. Едва на 17-годишна възраст той грабва златния медал, а ден по-късно триумфира с титлата и на 5000 метра.

6. Шампионската фамилна щафета

Златото на 1500 метра в Берлин прави Якоб третия представител на фамилия Ингебригтсен, спечелил европейската корона на тази дистанция. Преди него шампиони стават по-големите му братя — Филип през 2016 година и Хенрик през 2012 година. И тримата братя бягат рамо до рамо на финала в Берлин.

7. Страст към покемоните

Якоб е голям почитател на вселената на Покемон още от детските си години, запален от по-големите си братя. Той колекционира карти, като един от най-ценните му екземпляри е златна карта на Чаризард. Хобито му помага да разтовари съзнанието си от напрежението на пистата.

8. Рекордьор по европейски отличия

С победата си на 5000 метра на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 година норвежецът вече притежава седем златни медала от континентални първенства. Това постижение затвърждава лидерската му позиция като най-титулувания лекоатлет при мъжете в историята на европейските шампионати.

9. Семейство за телевизионен екран

Огромният интерес към фамилията в Норвегия води до създаването на документална риалити поредица. Първият сезон на предаването “Тим Ингебригтсен“ стартира през 2016 година, като проектът продължава успешно до своя пети сезон, излъчен през декември 2021 година.

10. Завръщането на шампиона

В началото на годината, по време на сезона на закрито, Ингебригтсен разкрива, че се е подложил на хирургическа интервенция заради хроничен проблем с ахилесовото сухожилие. Въпреки съмненията дали ще успее да защити титлата си, само 28 седмици по-късно норвежецът се завръща в оптимална спортна форма и безапелационно грабва златото в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages