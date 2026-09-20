Ингебригтсен изпусна златото на 5 км на Световното по шосейно бягане

Якоб Ингебригтсен бе победен в битката за титлата на 5 км на Световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген (Дания). В първото си официално състезание на 5 км на шосе, което се проведе в деня на 26-ия му рожден ден, Ингебригтсен подходи предпазливо в началните етапи. Той излезе начело за първи път едва 300 метра преди финала, след като постепенно настигна етиопеца Мезгебу Симе и еритрееца Давит Сеаре, които предприеха агресивни атаки в последния километър.

Изглеждаше, че Ингебригтсен е напът да спечели първата си световна титла на шосе. Само малко повече от седмица, след като направи феноменални последни 100 метра за 12.6 секунди, за да спечели титлата на 5000 м на Световния шампионат по лека атлетика, норвежецът изведнъж показа уязвимост в частта от състезанието, която обикновено е негова запазена марка.

Докато Ингебригтсен започна да губи сили, възроденият Сеаре контраатакува в последните 100 метра и се устреми към напълно неочаквана, но в крайна сметка решителна победа с време 12:56.

Когато Сеаре го изпревари, Ингебригтсен погледна притеснено, но успя да се задържи на второ място и да спечели сребърния медал с нов национален рекорд на Норвегия от 12:59, преди да се срине от изтощение на асфалта. Сънародникът на Сеаре Саймон Амануел осигури втори медал за Еритрея, завършвайки трети с време 13:00.

“Още от самото начало имах усещането, че днешното състезание ще бъде изключително бързо, така че съм много доволен от сребърния медал. Невероятно е. Не беше толкова отдавна, когато не можех да правя нищо, така че, разбира се, съм щастлив да се завърна и да се състезавам с най-добрите в света. Просто се опитах да дам всичко от себе си.“

“Този медал е черешката на тортата. В бягането, когато се завръщаш от контузия, няма гаранция, че можеш да се представиш на най-високо ниво, така че съм много щастлив, че отново се състезавам и печеля сребърен медал“, заяви Ингебригтсен, след като спечели третия си голям медал в рамките на пет седмици.

Действащият световен шампион на 10 000 м Джими Гресие, който по-рано през сезона подобри европейския си рекорд с време 12:51 в Лил, изостана до 14-то място с 13:17, след като следваше своя сънародник Флавиен Шот, който водеше на отметката от два километра.

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Снимки: Imago