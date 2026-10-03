Защо в Ред Бул дадоха приоритет на дългите серии в петъчните тренировки в Малайзия

Макс Верстапен беше най-бърз в първата петъчна тренировка преди Гран При на Бахрейн в Малайзия, след което се смъкна до четвъртата позиция във втория час за подготовка на „Сепанг“.

A positive free practice Friday in Malaysia with both Bulls in the top four 💪 #F1 || #BahrainGP pic.twitter.com/PFelgH25od — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 2, 2026

Причината за това изоставане на нидерландеца беше фактът, че той не направи квалификационна симулация с меките гуми в следобедната сесия. Вместо това Верстапен се фокусира върху работата със средно твърдите сликове в дълга серия от обиколки, а програмата му беше диктувана и от очаквания дъжд, който така и не дойде.

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„Исках да направя дълга серия в случай, че завали“, потвърди четирикратният шампион пред медиите в края на петъчния ден.

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше също коментира тренировъчните сесии и подчерта, че най-определящият фактор в хода на уикенда в Малайзия ще е деградацията на гумите. Поради тази причина Биковете са дали приоритет на работата със средно твърдите гуми, жертвайки чистата квалификационна симулация с меките.

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„Не искахме да правим компромис с дългите серии, които смятаме, че са най-важното нещо този уикенд от гледна точка деградацията и поведението на гумите, особено средно твърдите. Нямахме данни за тях, така че приоритизирахме това и впоследствие беше твърде късно, за да изпробваме меките“, обясни Ваше.

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Снимки: Gettyimages