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Защо в Ред Бул дадоха приоритет на дългите серии в петъчните тренировки в Малайзия

  • 3 окт 2026 | 04:27
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Макс Верстапен беше най-бърз в първата петъчна тренировка преди Гран При на Бахрейн в Малайзия, след което се смъкна до четвъртата позиция във втория час за подготовка на „Сепанг“.

Причината за това изоставане на нидерландеца беше фактът, че той не направи квалификационна симулация с меките гуми в следобедната сесия. Вместо това Верстапен се фокусира върху работата със средно твърдите сликове в дълга серия от обиколки, а програмата му беше диктувана и от очаквания дъжд, който така и не дойде.

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„Исках да направя дълга серия в случай, че завали“, потвърди четирикратният шампион пред медиите в края на петъчния ден.

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше също коментира тренировъчните сесии и подчерта, че най-определящият фактор в хода на уикенда в Малайзия ще е деградацията на гумите. Поради тази причина Биковете са дали приоритет на работата със средно твърдите гуми, жертвайки чистата квалификационна симулация с меките.

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„Не искахме да правим компромис с дългите серии, които смятаме, че са най-важното нещо този уикенд от гледна точка деградацията и поведението на гумите, особено средно твърдите. Нямахме данни за тях, така че приоритизирахме това и впоследствие беше твърде късно, за да изпробваме меките“, обясни Ваше.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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