Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Полша

Полша разгроми 10 от Румъния, Левандовски с пореден хеттрик

  • 3 окт 2026 | 00:20
  • 168
  • 0
Полша разгроми 10 от Румъния, Левандовски с пореден хеттрик

Националният отбор на Полша спечели за първи път в това издание на Лигата на нациите, след като записа категоричен успех с 6:0 над гостуващия състав на Румъния в мач от група 4 във втората дивизия на турнира.

Двубоят беше предрешен още в 22-рата минута, когато защитникът на румънците Раду Драгушин не само, че фаулира Роберт Левандовски в наказателното поле, но и си изкара директен червен картон. Именно капитанът на домакините реализира последвалата дузпа. Последва техен натиск, но те си запазиха головете за втората част. Само две минути след почивката Левандовски отново се разписа след удар отблизо и асистенция на Никола Залевски. След още две минути Вирджил Гица си отбеляза автогол в опита си да пресече пас на Пжемислав Франковски. В 62-рата минута Пьотър Жиелински се възползва от съперникова грешка, за да увеличи преднината на своя тим с воле. Четири минути след това Ян Беднарек беше точен с глава при центриране от корнер. В 86-ата минута Левандовски оформи крайното 6:0 с мощен шут за седмия си хеттрик с националната фланелка, с която вече има цели 92 гола.

Полша остава на третото място в групата, но вече с 4 точки, докато Румъния е без актив след третата си поредна загуба. Швеция е лидер със 7 пункта, а със своите 5 Босна и Херцеговина е втора.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 23:43
  • 18966
  • 3
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 7703
  • 15
Черна гора остана перфектна и след победа над Латвия

Черна гора остана перфектна и след победа над Латвия

  • 2 окт 2026 | 21:35
  • 824
  • 0
Тиери Анри: Роналдо е легенда, това, което направи за футбола, е невероятно

Тиери Анри: Роналдо е легенда, това, което направи за футбола, е невероятно

  • 2 окт 2026 | 21:32
  • 1384
  • 8
Кипър наказа брутални грешки на Армения и се поздрави с първа победа, Питас с асистенция

Кипър наказа брутални грешки на Армения и се поздрави с първа победа, Питас с асистенция

  • 2 окт 2026 | 20:54
  • 1985
  • 0
Хойлунд обясни защо се зарадва като Роналдо при гола си срещу Португалия

Хойлунд обясни защо се зарадва като Роналдо при гола си срещу Португалия

  • 2 окт 2026 | 19:58
  • 7409
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 14620
  • 95
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 14438
  • 367
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 7703
  • 15
Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 23:43
  • 18966
  • 3
Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
  • 6322
  • 19
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 26431
  • 112