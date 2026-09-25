Полша разгроми 10 от Румъния, Левандовски с пореден хеттрик

Националният отбор на Полша спечели за първи път в това издание на Лигата на нациите, след като записа категоричен успех с 6:0 над гостуващия състав на Румъния в мач от група 4 във втората дивизия на турнира.

Двубоят беше предрешен още в 22-рата минута, когато защитникът на румънците Раду Драгушин не само, че фаулира Роберт Левандовски в наказателното поле, но и си изкара директен червен картон. Именно капитанът на домакините реализира последвалата дузпа. Последва техен натиск, но те си запазиха головете за втората част. Само две минути след почивката Левандовски отново се разписа след удар отблизо и асистенция на Никола Залевски. След още две минути Вирджил Гица си отбеляза автогол в опита си да пресече пас на Пжемислав Франковски. В 62-рата минута Пьотър Жиелински се възползва от съперникова грешка, за да увеличи преднината на своя тим с воле. Четири минути след това Ян Беднарек беше точен с глава при центриране от корнер. В 86-ата минута Левандовски оформи крайното 6:0 с мощен шут за седмия си хеттрик с националната фланелка, с която вече има цели 92 гола.

7️⃣🇵🇱 Robert Lewandowski delivers his 7th career hat-trick for Poland! 38 years old, still going big. pic.twitter.com/mFn7AAYBmE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2026

Полша остава на третото място в групата, но вече с 4 точки, докато Румъния е без актив след третата си поредна загуба. Швеция е лидер със 7 пункта, а със своите 5 Босна и Херцеговина е втора.

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Снимки: Gettyimages