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Исак и Гьокереш осигуриха желания старт на Швеция

  • 25 сеп 2026 | 23:00
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Исак и Гьокереш осигуриха желания старт на Швеция

Швеция се наложи с 2:1 над Румъния в първия си мач от новото издание на Лигата на нациите. В двубой от група 4 на Лига "В" скандинавците стигнаха до цения успех в Стокхолм с попадения на Александър Исак и Виктор Гьокереш. За румънците се разписа Денис Ман.

Двубоят беше много зрелищен преди почивката, когато и двата отбора атакуваха и създаваха опасни положения пред вратите. Втората част започна с тежка контузия на защитника на домакините Емил Холм, след което ситуацията на терена се изнерви, но шведите взеха своето.

Наставникът на шведите Греъм Потър пусна в предни позиции звездите от Премиър лийг Виктор Гьокереш и Александър Исак, които не го разочароваха. Лукас Бергвал и Себатиан Нанаси също играха много за "тре кронур". Домакините можеха да поведат още в 1-вата минута, но удар на Нанаси беше отразен от Йонуц Раду.

Румънците, водени от новия селекционер Георге Хаджи, също подходиха смело и до почивката по нищо не отстъпваха на съперника си. Изключително активен беше десният бек Андрей Рациу, като почти всички добри атаки на гостите преминаваха през него. В 14-тата минута Рациу проби и центрира перфектно към Луис Мунтеану, но той не успя да насочи топката в мрежата.

В 20-ата минута Ясин Аяри изведе по чудесен начин Исак, той шутира и кълбото мина под плонжа на Раду - за 1:0. Не след дълго Исак отново се озова на добра позиция в наказателното поле, но се забави и спечели само корнер.

Румъния изравни в 29-ата минута след отлично проведена контра, при която Янис Хаджи намери Рациу, той комбинира с Денис Ман и крилото на ПСВ Айндховен преодоля Виктор Йохансон. Голът падна точно пред сектора с румънски фенове, а след него гостите набраха самочувствие и в следващите минути още няколко пъти поставиха под напрежение шведската защита.

В 43-тата минута далечен изстрел на Бергвал затрудни Раду и той изби топката в краката на Гьокереш, а за нападателя на Арсенал не беше трудно да се разпише.

В началото на второто полувреме левият бек на Швеция Елиот Строуд вкара много красив гол с шут извън наказателното поле, но той беше отменен след намесата на ВАР заради игра с ръка на Александър Исак. Малко по-късно другият краен защитник на домакините Емил Холм получи тежка контузия и срещата беше прекъсната за няколко минути, докато му се оказваше медицинска помощ.

Смените също направиха така, че играта да се накъса. Шведите бяха по-свежи и направиха няколко добри контраатаки, но нито една от тях не завърши с точен удар. Румънците се стараеха, но не намираха начин да създадат чисто положение пред Йохансон. В добавеното време от 7 минути Швеция контролираше ситуацията на терена и удържа победата.

Следващият мач на скандинавците е срещу Полша на 28 септември, когато пък Румъния ще се изправи срещу Босна и Херцеговина.

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Снимки: Imago

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