Четири босненски шамара за Румъния в Букурещ

Отборът на Босна и Херцеговина продължава да прави изключително силна 2026 година, като се изкачи на второто място във временното класиране на група 4 от второто ниво на турнира Лига на нациите. Това стана факт след резултатна победа с 4:2 при визитата на Румъния във втория кръг от надпреварата.

По този начин след равенството с Полша в първия кръг сега босненците имат актив от 4 точки и изостават на две от лидера Швеция, който е безгрешен и тази вечер нанесе поражение с 3:1 на "дружина полска".

Гостите тръгнаха много смело и в средата на първото полувреме вече имаха стабилен аванс от две попадения. Армин Гигович откри резултата в 12-ата минута, а след това в 19-ата Тарик Мухаремович покачи.

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С времето домакините се окопитиха и надеждите на "Арена Национала" в Букурещ възкръснаха, след като в 28-ата минута Даниел Бирлигеа намали, но Харис Табакович върна предимството от два гола за Босна в 40-ата минута.

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В 55-ата минута нещата станаха катастрофални за северните ни съседи, след като Ермин Махмич направи резултата 4:1, но малко след това Александру Чикалдау намали отново в 62-рата минута, което направи очертаващото се поражение една идея по-почетно.

Малко преди края на редовното време в 88-ата минута Даниел Бирлигеа вкара трети гол за румънците, но интригата не се върна, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез ВАР той бе отменен.

Така до края нови официални промени по резултата нямаше и вече съперниците гледат към следващото предизвикателство. Румъния ще опита да измие срама с визита на Полша, докато Босна и Херцеговина ще приеме Швеция в опит да направи разместване на върха във временното класиране.

И двете срещи предстоят на 2-ри октомври (петък) от 21:45 часа българско време.

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