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Полша и Босна се занулиха

  • 26 сеп 2026 | 00:09
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Полша и Босна се занулиха

Отборите на Полша и Босна и Херцеговина не съумяха да се победят в първия си мач от новия сезон в Лигата на нациите. Двата тима, които се намират в група 4 на втория ешалон Лига "В", направиха нулево равенство на стадион "Народови" във Варшава, като поляците не се възползваха максимално от домакинското си предимство и не взеха пълния комплект от точки срещу съперника, който за разлика от тях това лято игра на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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Иначе самият мач бе доста груб и главният съдия Анастасиос Папапетру от Гърция показа общо осем жълти картона - пет за гостите от Босна и Херцеговина (Керим Алайбегович, Зинедин Смайлович, Иван Шунич, Сеад Колашинац, Амар Мемич) и три за домакините от Полша (Якуб Кивиор, Ян Беднарек, Мати Кеш).

Също така в 77-ата минута един от санкционираните с картон Алайбегович оплете топката в мрежата на "дружина полска", но голът не бе признат.

В другия мач от групата пък Швеция победи Румъния с 2:1.

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Така скандинавците са лидери във временното класиране, северните ни съседи са на дъното в таблицата, а Полша и Босна и Херцеговина делят второто място.

В следващия кръг Швеция приема Полша, докато Румъния е домакин на Босна и Херцеговина. И двата мача са на 28 септември (понеделник) от 21:45 часа българско време.

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