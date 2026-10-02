Меси се завърна в Аржентина за последния си мач с националния отбор

Световната футболна икона Лионел Меси пристигна в Аржентина, където ще изиграе прощалния си двубой с националната фланелка. Очаква се нападателят да излезе на терена във вторник в приятелска среща срещу състава на Бенин в Буенос Айрес. Това ще бъде последната му изява за селекцията, която той изведе до световния триумф през 2022 година.

Ръководството на Аржентинската футболна асоциация подчерта, че целта на мача е най-добрият състезател в света да получи подобаващо и заслужено изпращане пред родна публика. Меси, който обяви края на кариерата си в националния отбор на 31 август, кацна със семейството си с частен полет от Маями в родния си град Росарио, намиращ се на 300 километра северно от столицата, съобщи агенция АП.

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В тържественото събитие ще се включат част от неговите съотборници от шампионския състав от 2022 година. От сметките обаче отпадат Пауло Дибала и Науел Молина, след като клубният им тим Рома отказа да ги освободи за двубоя.

С този мач Меси слага точка на забележителните си 21 години в състава на „Албиселесте“. Той оставя след себе си впечатляващ актив от 125 попадения, както и участия в още два финала на мондиали – загубени съответно от Испания през настоящата година и от Германия през 2014 г. Звездата няма да играе в другите срещи на родината си в рамките на настоящия международен прозорец. Преди това аржентинците победиха Боливия с 4:0 в сряда, а за събота имат насрочен мач срещу Буркина Фасо.

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