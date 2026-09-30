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Рома не пусна Дибала и Молина за бенефиса на Меси с Аржентина

  • 30 сеп 2026 | 11:40
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Рома не пусна Дибала и Молина за бенефиса на Меси с Аржентина

От Рома официално обявиха, че не са позволили на своите играчи Пауло Дибала и Науел Молина да пътуват до Аржентина, за да присъстват на мача между “Албиселесте” и Бенин, който се явява бенефис на Лионел Меси с националния му тим.

Двамата не получиха повиквателни от селекционера Лионел Скалони за сегашните мачове на отбора, но капитанът изпрати покани до всички свои съотборници от триумфа на Мондиал 2022. Нападателят не е играл за “гаучосите” от две години насам, докато десният бек беше част от състава за Световното първенство в Северна Америка. От техния клуб са отказали да ги пуснат да летят до Буенос Айрес, за да съхранят сили за директния сблъсък с Комо на 11 октомври.

Рома съобщава, че Пауло Дибала и Науел Молина няма да присъстват на събитието в Аржентина за мача между Аржентина и Бенин на 6 октомври. Клубът осъзнава значимостта на събитието за двамата играчи, които споделят тясна връзка с Лионел Меси и заедно с него бяха част от шампионския състав на Аржентина от Мондиал 2022. Решението беше взето заради спортни и логистични причини, вземайки предвид продължителността на междуконтиненталното пътуване и близостта до предстоящите мачове на клуба. Рома има най-голямо уважение към Лионел Меси и неговата изключителна кариера и пожелава на него и на Аржентинската футболна асоциация много специална вечер”, гласи изявлението на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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