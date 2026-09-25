"Ще бъде трудно да не плачеш" или какво каза Скалони за възможния прощален мач на Меси

Треньорът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони заяви, че октомврийският контролен мач срещу Бенин (6.10) ще даде възможност на Лионел Меси да се сбогува с националния отбор по свой собствен начин.
„Ще бъде трудно да не плачеш в този ден, привилегия е да си там“, заяви Скалони. Тридесет и деветгодишният Меси обяви края на кариерата си в националния отбор в края на август, но Скалони го включи в състава "албисилесте" за предстоящите контроли, за да може осемкратният носител на "Златната топка" да има своя прощален мач.
Аржентина ще започне серия от три контролни мача на 30 септември срещу Боливия в Кордоба, а на 3 октомври ще се изправи срещу Буркина Фасо в Буенос Айрес. Меси ще се присъедини към отбора за третия двубой срещу Бенин на 6 октомври, който ще се играе на стадион „Монументал“ на клуб Ривър Плейт с капацитет 85 000 зрители.
Селекционерът също така посочи, че според него Меси заслужава още една „Златна топка“, казвайки: „Ако тази награда е за най-добрия играч...“.
Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане
Скалони отказа да коментира бъдещето си в националния отбор, тъй като договорът му изтича в края на годината. „Що се отнася до мен, нищо ново не се случва“, каза той и добави, че все още не е преговарял с президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google