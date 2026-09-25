"Ще бъде трудно да не плачеш" или какво каза Скалони за възможния прощален мач на Меси

Треньорът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони заяви, че октомврийският контролен мач срещу Бенин (6.10) ще даде възможност на Лионел Меси да се сбогува с националния отбор по свой собствен начин.



„Ще бъде трудно да не плачеш в този ден, привилегия е да си там“, заяви Скалони. Тридесет и деветгодишният Меси обяви края на кариерата си в националния отбор в края на август, но Скалони го включи в състава "албисилесте" за предстоящите контроли, за да може осемкратният носител на "Златната топка" да има своя прощален мач.

¡TODO AGOTADO PARA EL ÚLTIMO PARTIDO DEL 10! 🇦🇷🎟️



En menos de 2 horas, los fanáticos arrasaron con los tickets para la despedida de LIONEL MESSI de la SELECCIÓN ARGENTINA y el Monumental lucirá lleno en el amistoso contra Benín.



🔟 Será el próximo 6 de octubre y el capitán dirá… pic.twitter.com/wGMbtTBsNo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2026

Аржентина ще започне серия от три контролни мача на 30 септември срещу Боливия в Кордоба, а на 3 октомври ще се изправи срещу Буркина Фасо в Буенос Айрес. Меси ще се присъедини към отбора за третия двубой срещу Бенин на 6 октомври, който ще се играе на стадион „Монументал“ на клуб Ривър Плейт с капацитет 85 000 зрители.

Селекционерът също така посочи, че според него Меси заслужава още една „Златна топка“, казвайки: „Ако тази награда е за най-добрия играч...“.

Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

Скалони отказа да коментира бъдещето си в националния отбор, тъй като договорът му изтича в края на годината. „Що се отнася до мен, нищо ново не се случва“, каза той и добави, че все още не е преговарял с президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия.

🇦🇷LIONEL SCALONI s/su futuro como DT de la SELECCIÓN ARGENTINA:



“Tuve tiempo de desconectar un poco y de dejar pasar la amargura de no haber podido ganar (la final de la Copa del Mundo). Con respecto a mi futuro, aún NO hay novedades. Me reuniré con el presidente y hablaremos,… — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 24, 2026

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