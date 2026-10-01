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Меси бе удостоен със званието "Доктор хонорис кауза"

  • 1 окт 2026 | 16:06
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Меси бе удостоен със званието "Доктор хонорис кауза"

Университетът на Буенос Айрес (УБА) обяви присъждането на най-високото си почетно отличие – званието „Доктор хонорис кауза“, на Лионел Меси. Признанието се дава като висока оценка за забележителната спортна кариера на аржентинската суперзвезда и за изключителните му заслуги към неговата родина.

Официалната церемония по връчването на отличието ще се състои в нощта на вторник срещу сряда, непосредствено преди бенефисния мач на капитана на аржентинския национален отбор срещу Бенин, чийто домакин ще бъде стадион "Монументал" в Буенос Айрес.

Решението бе взето с пълно единодушие от Академичния съвет на висшето учебно заведение, който определи пътя на световния шампион от Катар 2022 и осемкратен носител на „Златната топка“ като „пример за съвършенство, постоянство, скромност и етика“. В официално изявление ректорът на УБА Рикардо Хелпи подчерта още, че Меси е „вдъхновяващ пример и истински посланик на народната култура и идентичност на Аржентина“.

Приятелският сблъсък срещу Бенин ще постави финалната точка на над двадесетгодишната славна история на Меси с екипа на „албиселесте“. На 39-годишна възраст легендарният нападател се сбогува с националния отбор като абсолютен рекордьор по изиграни мачове (207), отбелязани голове (125) и асистенции (68).

С екипа на Аржентина Меси триумфира като световен шампион през 2022 г. и достигна до сребърните медали на мондиалите през 2014 и 2026 г. Той спечели също два пъти Копа Америка (2021 и 2024 г.), финала „Финалисима“ през 2022 г., олимпийската титла през 2008 г. и световното първенство за младежи до 20 години през 2005 г.

Академичните почести за гениалния номер 10 няма да се ограничат само в Аржентина. Ректорът на Националния изследователски университет на Мексико (УНИМ) Марио Молина също потвърди намерението институцията да удостои Лео Меси със званието „Доктор хонорис кауза“, изтъквайки неговия „безупречен и вдъхновяващ път“.

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Снимки: Gettyimages

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