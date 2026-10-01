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Манчини реши на кои деветима играчи няма да разчита срещу Франция

  • 1 окт 2026 | 16:08
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Манчини реши на кои деветима играчи няма да разчита срещу Франция

Деветима от националите на Италия, които се готвят с отбора на базата в Коверчано, няма да пътуват за гостуването на Франция утре в Лигата на нациите, което ще е и дебют за новия селекционер на "петлите" Зинедин Зидан на "Стад дьо Франс", съобщи местната футболна федерация.

Футболистите, които няма да пътуват за Париж, са Хонест Аханор, Николо Камбиаги, Диего Копола, Даниеле Гиларди, Самуеле Инасио, Еди Куадио, Роландо Мандрагора, Масимо Песина и Алесандро Романо. Това е избор на селекционера Роберто Манчини, като деветимата ще останат да тренират на базата в очакване дали ще попаднат в разширение състав за следващия мач от турнира, който е домакинска среща на Турция на 5 октомври в Болоня.

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Снимки: Gettyimages

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