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Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88

  • 2 окт 2026 | 19:50
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Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88

Калин Железов спечели фенския вот преди турнира "Grappling Grand Prix 88". MMA боецът събра 131 гласа в анкетата във Facebook страницата на организаторите на състезанието. След него с 11 гласа по-малко остана Адам Мусхаджиев.

Железов и Мусхаджиев ще бъдат поставени в два отделни потока при тегленето на жребия за граплинг турнира в категория до 88 килограма. Тегленето на жребия ще се проведе утре в 12:30 часа и ще се излъчи на живо във Facebook страницата на веригата "Grappling Grand Prix".

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

Гран При надпреварата с парични награди за тримата медалисти ще се проведе на 11.10 (неделя) с начален час 19:00. Феновете на бойните спортове ще могат да се насладят не само на турнира, но и на пет специални двубоя извън него.

Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88
Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88
 Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
 Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
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