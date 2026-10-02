Станислав Кунов се завръща на MAX FIGHT 67

Станислав Кунов се завръща на ринга на MAX FIGHT 67 в търсене на четвърта поредна победа.

MAX FIGHT 67 ще предложи клас боксови сблъсъци обединени в Професионалния боксов турнир за Купа „Свети Никола“, организиран от MAX FIGHT Championship съвместно с Община Бургас. Един от най-талантливите и популярни български боксьори Станислав Кунов се завръща, за да спечели този турнир.

Балканският шампион по муай тай с минало и в кикбокса ще се боксира в Бургас, като влиза в битката за златото с лична статистика от 4 победи (2 с нокаут) и 1 загуба в професионалния бокс. Кунов е възпитаник на „Академия Антон Петров“, а заедно със своя съотборник и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков участваха на световно първенство по муай тай в началото на септември в Косово. За последно той се появи на професионалния боксов ринг на MAX FIGHT 65 в Пловдив, като победи с единодушно съдийско решение гръцкия си съперник Харилаос Малихудис.

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