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България праща десетима боксьори на Европейското за юноши и девойки

  • 2 окт 2026 | 13:39
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България праща десетима боксьори на Европейското за юноши и девойки

България ще бъде представена от десет млади таланти на Европейското първенство по бокс в Будва. Шампионатът е за юноши и девойки до 17 години и ще се проведе от 3 до 11 октомври. За участие са записани близо 500 боксьори от 40 държави. Националните ни отбори са водени в Черна гора от световния шампион Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов.

На ринга в преследване на медали ще се качат последователно Каан Ибрям (46 кг), Ален Филипов (52 кг), Стоян Христосков (57 кг), Максим Михайлов (60 кг), Симеон Спасов (70 кг), Владимир Варнаджиев (75 кг), Антонио Боцев (80 кг) и Пресиан Генов (+80 кг) при юношите, както и Валя Николаева (48 кг) и Виктория Димитрова (63 кг) при девойките. Пожелаваме успех на нашите таланти и да запишат имената си със златни букви в славната история на българския бокс.

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