Очаквайте на живо: Пресконференция и кантар преди EFA 2

Претеглянето пред медии и пресконференцията за второто издание на бойната верига "Elite Fighting Arena" ще се проведе днес от 17:00 часа в хотел "B1" в София, а медията ни ще излъчи и двете събития на живо.

Втората галавечер на международната бойна верига ще се проведе утре (03.10) в "Асикс Арена". Дуелите ще бъдат оглавени от българската звезда в кикбокса Мартин Копривленски.

На ринга ще се качат още и победителят от първата гала на EFA, Дмитрий Власюк, титулуваните кикбоксьори Диян Димитров, Константин Стойков, Калоян Георгиев, Митко Илиев, Симеон Наковски. Последният ще се бие за световна титла на WKN срещу италианеца Анджело Фиаминго.

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Дебют за EFA ще направи опитният муай тай боец от Турция Едем Динчер. Срещу него ще застане ММА боецът Алекс Христов, който приема битката с една седмица предизвестие.

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