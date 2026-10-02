10 години по-късно те ще решат спора си в PFL

PFL MENA 11 предлага вечер, изпълнена с оспорвани сблъсъци в Рияд, която може би остава извън полезрението на широката публика.

„Булевард Сити“ в Рияд е домакин на полуфиналите в регионалните турнири на организацията, както и на редица допълнителни двубои. В предварителната програма има дори аматьорска среща, в която саудитката Фатима Ал Амари дебютира срещу Ая Лунес. Ал Амари е вдъхновена да започне да тренира ММА от любимката на публиката Хатан Алсаиф.

Всичко това води към големия основен двубой между Мостафа Нада и Осама Елсаиди в полутежка категория. Двамата се срещат за първи път през март 2016 година, когато Нада печели с неединодушно съдийско решение, а през декември същата година Елсаиди взима реванш.

В ексклузивно интервю за Bloody Elbow преди тазвечерното събитие PFL MENA 11 в Рияд генералният мениджър Жером Мазе разказа за историята на съперничеството между участниците в основния двубой, чието начало е поставено преди повече от десетилетие.

„В тази програма има по нещо за всеки“, обясни той. „Очевидно най-вълнуващият двубой е основният — третата среща между двама от бойците с най-тежки удари в региона, за която чакаме от десет години. В Близкия изток и Северна Африка няма много състезатели в полутежка и тежка категория.

Тези момчета са съперници от десет години, резултатът между тях е 1:1 и двамата изглеждат наистина силни и стабилни. Вече са във втората половина на кариерите си и залогът е свързан с наследството, което ще оставят. Това е голям двубой за всеки, който следи ММА в региона през последните 10–15 години.

Знаем, че имаме тези заклети фенове, а броят на коментарите, които получихме за този двубой, е огромен. Наистина имаше много благодарности. Феновете казваха: „Толкова се радваме, че организирате тази среща“. Дори бойците бяха изненадани, когато отново се свързахме с тях и им казахме: „Защо не решим окончателно спора?“.

Залогът в този двубой далеч надхвърля резултата в петък вечер. Става дума за наследството и на двамата бойци и за възможността всеки от тях да заяви, че е водещият боец сред големите категории в региона.“

Задачата да организира срещата е поверена на мачмейкъра Густаво Фирмино, който добави:

„И двата им двубоя са много оспорвани, в зависимост от това с кого разговаряте. Първият завърши с неединодушно съдийско решение, което винаги предизвиква спорове, защото един от съдиите е на различно мнение. След това, във втория двубой, който Осама Елсаиди спечели с технически нокаут, явно е имало непозволен удар в слабините, за който се твърди, че съдията не е спрял срещата. В крайна сметка резултатът между тях е 1:1 и сега имат възможност да решат окончателно спора.

И двамата са се състезавали в PFL Global. Не са имали толкова участия, колкото са искали, така че общо взето и двамата казваха: „Вижте, ако ще се завръщаме, трябва да е за двубой, който има значение“. Точно такава среща имаме сега. Това е невероятен основен двубой.“

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