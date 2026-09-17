Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

Осемте участници, които ще премерят сили в рамките на една вечер на турнира Grappling Grand Prix 88, вече са ясни. Организаторите на граплинг събитието обявиха в страниците си в социалните мрежи кои са осемте състезатели по BJJ, MMA и грпаплинг, които ще мерят сили за титлата в категория до 88 килограма на 11.10 (неделя) в столичния клуб “Микстейп 5”.

Това е втора галавечер на веригата, като този път в схватките са включени състезатели не само от България, но и от Румъния, Молдова и Сърбия. Освен турнира в категория до 88 килограма, феновете на бойните спортове ще могат да се насладят и на четири специални двубоя извън турнирната схема.

Ето и имената на осемте участници:

Владислав Кънчев (C-4 Team)

Константин Стоичков (Pitbulls MatSide)

Адам Мусхаджиев (Twisted Jiu-Jitsu)

Калин Железов (Desant/BJJ Varna)

Виктор Григоров (Fight Club Ruse)

Себастиан Курелару (Los Banditos)

Неманя Ристич (Vin BJJ)

Кристиан Тугулеа (OnTop BJJ)

В специалните двубои на събитието ще видим и двукратният световен шампион по ММА за аматьори Делян Георгиев. Той ще се изправи срещу Кристиан Недков, който пък е носител на републикански и балкански титли в аматьорския ММА.

Другата обявена допълнителна среща е тази между медалиста от европейско първенство на IBJJF Петко Петков и победителя от супер-двубой в първото издание на Grappling Grand Prix - Кирил Антонов. Организаторите ще обявят останалите срещи в следващите дни.

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