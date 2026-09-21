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  3. Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

  • 21 сеп 2026 | 13:34
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Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Организаторите на Grappling Grand Prix 88 обявиха още една голяма среща за галавечерта на 11 октомври (неделя) в столичния клуб "Микстейп 5". Едно от най-разпознаваемите имена в българското ММА, Калоян Колев, ще стъпи на граплинг тепиха срещу пловдивчанина Димитър Щърбанов. Двамата ще спорят в супердвубой до 100 килограма. Схватката ще е по правилата на ADCC и ще продължи 6 минути. Ако няма победител в редовното време, следва продължение от 3 минути.

Калоян Колев е сред водещите български бойци в професионалния ММА. Той има 13 победи, 9 от тях с нокаут. Колев идва от борцовата школа и е изградил стила си около тейкдауните и контрола на земя.

Срещу него застава комплексен състезател с успехи в няколко спорта. Димитър Щърбанов тренира в MadCat Jiu-Jitsu в Пловдив и има опит в няколко дисциплини. През 2025 г. стана европейски шампион по кудо, а Българската федерация по кудо го отличи като най-добър спортист при мъжете. Щърбанов има медали от кикбокса и национална титла от първенство по ADCC при средно-напредналите. В професионалния ММА има една победа. Срещата се добавя към вече обявените специални двубои на вечерта: Делян Георгиев срещу Кристиан Недков и Петко Петков срещу Кирил Антонов.

Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

Основното събитие е турнирът с осем участници в категория до 88 кг. В него ще участват и състезатели от Румъния, Молдова и Сърбия.

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