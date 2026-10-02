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Кабайел ще защитава световната си титла в Дюселдорф

  • 2 окт 2026 | 13:24
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Кабайел ще защитава световната си титла в Дюселдорф

Германският боксьор в тежка категория Аджит Кабайел ще направи първа защита на шампионския си пояс на Световния боксов съвет (WBC) срещу Нелсон Хиса. Битката е насрочена за 28 ноември на стадион „Меркур Шпил Арена“ в Дюселдорф, който разполага с капацитет от 60 000 места.

34-годишният Кабайел е непобеден на професионалния ринг с актив от 27 победи (19 с нокаут). За последно той се боксира през януари в Оберхаузен, където пред препълнена зала нокаутира Дамян Книба в три рунда. Предстоящият двубой ще бъде първи за него, откакто през юни бе повишен от временен в пълен световен шампион от WBC след решението на Aлександър Усик да се откаже от титлите си на WBC, Световната боксова асоциация (WBA) и Международната боксова федерация (ИБФ).

Представителят на Албания Нелсон Хиса може да се похвали с внушителен баланс от 25 победи от 25 срещи, като 23 от тях са постигнати с нокаут. Въпреки отличната статистика, 42-годишният ветеран все още остава сравнително непознато име на най-високо ниво. През август, в подгряващата програма на сблъсъка между Филип Хъргович и Моузес Итаума в Лондон, той нокаутира Томас Дармо за два рунда, но досега не се е изправял срещу боец от класата на Кабайел.

Мачът в Германия ще помогне на Хиса да намери място в ранглистата на WBC. Към момента той не присъства в класацията на организацията, макар че заема пета позиция в подреждането на WBA.

Организатор на бойната вечер е промоутърът Франк Уорън, който представлява трима от четиримата шампиони в тежка категория.

„Това е битката, която искахме да осъществим. Аджит Кабайел възроди боксовия пазар в Германия със своите успехи в тежка категория и ще го докаже, като защити световната си титла пред повече от 60 000 зрители в Дюселдорф на 28 ноември. Очертава се невероятно събитие, а Аджит напълно заслужава такъв мащаб. Сблъсъкът срещу Нелсон Хиса притежава всички предпоставки за истинска престрелка между двама непобедени майстори на нокаута. Това е поредното специално събитие от „Куинсбъри“, с което продължаваме да връщаме големия бокс в Германия“, коментира Уорън.

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