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Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

  • 7 сеп 2026 | 17:17
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Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

Професионалният ММА боец Делян Георгиев ще премери сили в граплинг двубой.

Двукратният световен шампион за мъже в аматьорския ММА ще участва в специална среща в категория до 75 килограма на граплинг галата "Grappling Grand Prix 88" в София на 11.10 (неделя). Съперник на варненеца ще бъде представителя на "Боен Клуб Левски София" - Кристиан Недков.

Двубоят ще се проведе по правилата на елитната граплинг верига ADCC и ще бъде с продължителност шест миути с евентуално едно продължение от три минути при равенство в редовното време.

Дуелът между състезателя на "Викингс" и "Боен Клуб Левски София" е един от няколкото срещи извън турнира в категория до 88 килограма. В схемата на турнира към момента са обявени участниците Владислав Кънчев, Калин Железов, Виктор Григоров, Адам Мусхаджиев, Константин Стоичков, Неманя Ристич, Себастиан Курелару. Организаторите скоро ще обявят и името на осмия и последен участник в турнира с награда 1000 евро.

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