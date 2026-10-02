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Калоян Георгиев: Целя се в световния връх на муай тай и кикбокс

  • 2 окт 2026 | 19:15
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17-годишният талант Калоян Георгиев гостува в студиото на "Sportal Fight Club" за първи път. Само след ден състезателят на "TK GYM" влиза в битка на второто издание на бойната верига "Elite Fighting Arena" и сподели за читателите ни в какво настроение преди двубоя.

Републиканският шампион по муай тай и кикбокс ще се изправи срещу нидерландеца Маури Смит в битка по правилата на К-1 в категория до 65 килограма. Това ще бъде трети професионален двубой за Георгиев. Към момента българина има две победи в две профи срещи. 

Последният му успех на професионалния ринг бе на дебютното издание на EFA. Тогава европейският шампион в стил К-1 за юноши нокаутира Александър Петров още в първия рунд. 

Георгиев споделя, че се е отдал изцяло на спорта и тренира по два пъти на ден, за да може един ден да стигне до върха в кикбокс и муай тай. Боецът не изключва и развитие в ММА.

Вижте цялото интервю с носителя на медал от Световна купа, в което той споделя за първите си стъпки в бойните спортове и първата му загуба, която го е мотивирала да продължи да се състезава:

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