Спекулациите за бъдещето на Фред Васьор са пречели на спокойствието във Ферари

По-рано тази седмица Ферари излезе с официална позиция относно бъдещето на Фредерик Васьор начело на отбора, казвайки, че застава плътно зад французина.

Ферари с категорична позиция относно бъдещето на Фред Васьор в отбора

В негова подкрепа преди началото на уикенда за Гран При на Бахрейн в Малайзия се изказа и звездата на тима Люис Хамилтън. А по време на днешната пресконференция за шефовете на отборите на „Сепанг“ Васьор обясни защо от Ферари са намерили за нужно да направят своето изявление в началото на седмицата.

Люис Хамилтън публично подкрепи шефа на Ферари Фредерик Васьор

„Когато виждате шума и всички слухове в пресата цялата седмица, аз мисля, че като отбор, ние трябва да работим на спокойствие. А това абсолютно не беше случаят. Това изявление, трябваше задължително да направим нещо, иначе този уикенд щеше да е същото. Но честно, големият проблем, който имаме днес, е да върнем стабилността, спокойствието, фокусът и да не получаваме такива въпроси ежедневно“, коментира Васьор.

Ръководителят на Уилямс Джеймс Ваулс също беше част от пресконференцията, като британецът също защити своя колега от Ферари. По думите на Ваулс в момента няма по-добър човек от Васьор, който да води отбора на Скудерията.

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„Обикновено ние се борим и си забиваме ножове в гърбовете. Но Ферари се намира в най-добрата позиция, на която е бил в шампионата, от доста време насам. Те имат иновации по колата като задното крило и крилото на ауспуха, които всички ние копирахме. Това е отбор, който се справя брилянтно, така че за мен лично, няма съмнения, че Фред е правилният човек за тази работа“, каза Ваулс, чието бъдеще в Уилямс също е обект на известни спекулации.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Imago