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Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн

  • 2 окт 2026 | 06:03
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Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн

Отборът на Мерцедес декларира общо седем нови елемента по повърхността на W17 преди началото на уикенда за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия.

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Най-голямата промяна е свързана с новия под, а освен това има корекции по задното окачване, задните ъгли и оформлението на задния край. Това е едва вторият по-голяма пакет с подобрения за W17 от началото на сезона и първи такъв от Гран При на Канада през месец май насам.

Освен Мерцедес новости преди началото на 16-ия кръг за кампанията са декларирали още Макларън (1), Ред Бул (1), Ферари (1), Рейсинг Булс (2), Хаас (1) и Алпин (1). В Макларън промените са свързани с капака на двигателя, а те целят да подобрят охлаждането в горещите условия, които се очакват в Малайзия. Ферари е с обновен дифузьор, а Ред Бул има промени по водещия страничен елемент на пода.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Imago

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