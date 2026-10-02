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Ван Дайк: Представянето ни през първата част срещу Гърция бе недопустимо, за щастие имахме още 45 минути

  • 2 окт 2026 | 12:24
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Ван Дайк: Представянето ни през първата част срещу Гърция бе недопустимо, за щастие имахме още 45 минути

Вирджил ван Дайк ще стане едва 11-ият футболист, записал 100 мача за националния отбор по футбол на Нидерландия, ако - както се очаква, излезе на терена срещу Сърбия в неделя. След равенството срещу Гърция в Лигата на нациите бранителят на Ливърпул говори за отминалия мач, в който първия гол за "лалетата", а двубоят в Солун завърши при резултат 2:2.

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„Двете полувремена бяха коренно различни. През първото бяхме надиграни, а това е недопустимо. Отстъпвахме на съперника, особено в единоборствата. Това не бива да се случва“, коментира капитанът на Нидерландия Ван Дайк.

„Липсваше темпо в играта ни. Всеки път, когато се опитвахме да играем през центъра, губехме притежанието на топката твърде бързо. В крайна сметка губехме почти всяко единоборство през първото полувреме“, добави защитникът и продължи:

„За щастие, разполагахме с 45 минути, за да поправим нещата. Те почти не създадоха положения през втората част. Това беше добре, но трябва да играем така още от самото начало. На почивката треньорът имаше план как да подобрим играта си, но от нас - футболистите, зависеше да го изпълним.“

Колкото до предстоящия си 100-тен мач за Нидерландия в неделя, Вирджил ван Дайк каза: „Това е важно постижение, но в момента фокусът не е върху него. Първо трябва да анализираме ситуацията, защото представянето ни през първото полувреме срещу Гърция беше недопустимо. Трябва да обсъдим това като отбор.“

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Снимки: Imago

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