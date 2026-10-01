Популярно лице в нидерландския футбол се съмнява в квалификацията на Чави

Бившата звезда на нидерландския национален отбор Уесли Снайдер изрази сериозни резерви относно избора на Чави Ернандес за нов селекционер на "лалетата". Въпреки че испанският специалист стартира без загуба на новия си пост, легендарният халф постави под въпрос квалификацията му и начина, по който е бил предпочетен за позицията.

Чави застана начело на Нидерландия през август, заменяйки на поста Роналд Куман, който водеше тима от 2023 година насам до разочароващото отпадане на Световното първенство на 1/16-финалите от Мароко след дузпи. Испанецът, чийто договор е до края на Мондиал 2030, записа равенство 1:1 срещу Германия в четвъртък и победа с 2:1 като гост на Сърбия в неделя. Въпреки добрия старт, критиките към него не закъсняха.

В интервю за радио "Кадена СЕР" бившият полузащитник със 134 мача и 31 гола за "оранжевите" подчерта, че назначението не отговаря на вътрешните стандарти в страната.

„Струва ми се малко странно, че беше избран национален селекционер, който на практика не покриваше критериите, поставени от самата нидерландска федерация. Чави изкара своите треньорски лицензи А, Б и Про само за четири седмици. Стандартът на нашата федерация изисква обучение от четири години и половина. От все сърце му желая успех, но като треньор той има малко опит“, коментира Снайдер.

Чави е първият чуждестранен наставник на Нидерландия от 1978 година насам. Във визитката си бившият полузащитник има седем трофея с катарския Ал-Сад, където работи между 2019 и 2021 година, както и титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания начело на Барселона през 2023 година.

Още при представянето си специалистът призна, че разбира съмненията относно националността му, но изтъкна дълбокото си уважение към местната футболна философия. Техническият директор на нидерландския футбол Найджъл де Йонг пък не скри, че Чави не е бил първи избор за поста, като преди него са били обсъждани кандидатурите на Джосеп Гуардиола и Арне Слот.

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