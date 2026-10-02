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Тодор Киселичков: Предизвикателство за нас

  • 2 окт 2026 | 08:15
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Тодор Киселичков: Предизвикателство за нас

В неделя, Нефтохимик (Бургас) приема Спортист (Своге). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.  

„Очаквам труден мач. Спортист има качествени футболисти. Чужденците им са добри и се представят успешно. Отборът им се опитва да играе футбол. Мачът ни срещу него е предизвикателство за нас. Има огромна разлика в нивото на Втора и Трета лига. Въпреки това, ще се опитаме да се представим добре срещу съперник от по-горно ниво. За нас е най-важно първенството на Югоизточната Трета лига. Ще направим възможното обаче да зарадваме феновете с победа и в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

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