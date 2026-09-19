Нефтохимик удари Загорец

Нефтохимик (Бургас) надигра гостуващия му Загорец (Нова Загора) с 2:0. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Те можеха да бият и по-изразително. Антон Узунов наказа грешка на противниковата защита и топката спря в мрежата зад Димитър Митев, четвърт час след началото. Хидает Хюсеин реализира второто попадение към края на първото полувреме. Десетина минути след почивката, Мирослав Радев изпрати топката за трети път във вратата на Загорец, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада.

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