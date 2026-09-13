Созопол обърна Нефтохимик в съседското дерби

В Българово, едноименния тим на Созопол победи гостуващия му Нефтохимик (Бургас) с 4:2 в съседското дерби. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Началото не предвещаваше краха на бургазлии. Христо Георгиев им даде преднина, десетина минути след началото. Венцислав Славов удвои в 28-ата минута. В 32-ата Георгиев прехвърли вратаря на Созопол, но защитник изби топката от голлинията. Глен Хабимана и Стоян Кижев възстановиха равенството с попаденията си, съответно н 39-а и 45-ата минута. Созопол достигна до победен обрат в 74-а и 85-ата минута, когато вкараха Димитър Николов и Глен Хабимана. Имаше още критични моменти пред вратите.

Снимка: ФК Созопол - фейсбук

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